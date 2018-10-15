Üç antrenörden ortak açıklama

Takım verilerini sızdırmakla suçlanan Altay, Öztürk ve Aşçı, “Cevap veremeyeceğimiz hiçbir husus yoktur” derlerken, başkan Ali Koç’tan görüşme talep ettiklerini bildirdiler.

Fenerbahçe'de görevlerine yönetim tarafından son verilen takım analisti Turgay Altay, kaleci antrenörü Murat Öztürk ve kondisyoner Alper Aşçı, "Hesabını veremeyeceğimiz bir şey yapmadık" dediler. Geçmişte Aykut Kocaman'ın ekibinde yer alan ve casuslukla suçlanan üç antrenör yaptıkları yazılı açıklamada, "Biz bu hassas süreçte gereken her şeyi yüz yüze anlatmak ve tüm detaylarıyla neler yaşandığını ifade edebilmek için başkanımız Ali Koç ile görüşme talebinde bulunduk" ifadelerini kullandılar.

"DÖNÜŞLERİNİ BEKLİYORUZ"

Ortak açıklamada, ayrıca şu görüşlere yer verildi: "Şunun bilinmesini isteriz ki iddialarla ilgili cevap veremeyeceğimiz hiçbir husus yoktur. Ancak öncelikle konuyu kamuoyu önüne getirmek yerine, sayın başkanımıza anlatmak istedik. Kendilerinin bize dönüşlerini bekliyoruz. Bu vesileyle belirtmek isteriz ki bugüne kadar yaptığımız herhangi bir açıklama olmamıştır. O yüzden tarafımızdan bir açıklama gelmedikçe, sürece zarar verecek tondaki haberlere ve değerlendirmelere itibar edilmemesini rica ederiz."







ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, görevlerine son verilen antrenörleri FB TV ekranlarından casuslukla suçlamıştı. Koç özetle şu ifadeleri kullanmıştı: "Bu arkadaşların bilgisayarında, bilhassa birinin bilgisayarında görüyoruz ki 28 Haziran'dan itibaren, yani sezon açılışından itibaren idman programları, idman performans verileri, idmanlarla ilgili tüm görüntüler video dahil tüm maç istatistikleri ve raporlarını dışarıya sızdırıyorlar. Ne amaçla, niye bilemiyorum. Geçen senenin bütün idman verileri performans dataları silinmiş. Sanayide böyle bir şey olsa endüstriyel casusluk denir buna."