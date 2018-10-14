14 Ekim 2018, Pazar
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Soldado mücadeleyi bırakmıyor
Güncelleme Tarihi: 14.10.2018 Giriş Tarihi: 13.10.2018
İspanyol golcü, çalışmalarına küsmeden devam ediyor
Birçok lig maçının kadrosuna alınmadığı gibi ismi UEFA Avrupa Ligi kadrosunda da olmayan Soldado, her şeye rağmen formayı kapmak için var gücüyle çalışıyor. Takımdan ayrılmak istemediği için Comolli ve yönetim ile problemleri olduğu ileri sürülen İspanyol golcü, eğer Slimani'nin sakatlığı geçmezse Fenerbahçe'nin Sivas deplasmanındaki en önemli gol silahı olacak. Hazırlık maçında istekli gözüken Soldado bu maçta bir de gol atmıştı
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