Soldado mücadeleyi bırakmıyor

İspanyol golcü, çalışmalarına küsmeden devam ediyor

Birçok lig maçının kadrosuna alınmadığı gibi ismi UEFA Avrupa Ligi kadrosunda da olmayan Soldado, her şeye rağmen formayı kapmak için var gücüyle çalışıyor. Takımdan ayrılmak istemediği için Comolli ve yönetim ile problemleri olduğu ileri sürülen İspanyol golcü, eğer Slimani'nin sakatlığı geçmezse Fenerbahçe'nin Sivas deplasmanındaki en önemli gol silahı olacak. Hazırlık maçında istekli gözüken Soldado bu maçta bir de gol atmıştı