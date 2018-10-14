    14 Ekim 2018, Pazar

    FENERBAHÇE

    Soldado mücadeleyi bırakmıyor

    Soldado mücadeleyi bırakmıyor
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 14.10.2018 Giriş Tarihi: 13.10.2018

    golcü, çalışmalarına küsmeden devam ediyor

    Birçok lig maçının kadrosuna alınmadığı gibi ismi Avrupa Ligi kadrosunda da olmayan , her şeye rağmen formayı kapmak için var gücüyle çalışıyor. Takımdan ayrılmak istemediği için Comolli ve yönetim ile problemleri olduğu ileri sürülen golcü, eğer Slimani'nin sakatlığı geçmezse 'nin deplasmanındaki en önemli gol silahı olacak. Hazırlık maçında istekli gözüken Soldado bu maçta bir de gol atmıştı

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