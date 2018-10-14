    14 Ekim 2018, Pazar

    FENERBAHÇE

    Kezman’a ‘Kara para aklama’ suçlaması

    Kezman’a ‘Kara para aklama’ suçlaması
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 14.10.2018 Giriş Tarihi: 13.10.2018

    Belçika'daki 'Temiz Eller' operasyonuna eski Fenerbahçeli 'ın da adı karıştı. Sırp yıldızın, operasyon kapsamında tutuklanan Dejan Veljkovic ve Uros Jankovic'in bağlı bulunduğu menajerlik şirketinin sahibi olduğu ve 30 milyon euro üzerinde aklamakla suçlandığı belirtildi. 'in Kezman'a ulaşamadığı da ifade edildi.

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