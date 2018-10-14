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Kezman’a ‘Kara para aklama’ suçlaması
Güncelleme Tarihi: 14.10.2018 Giriş Tarihi: 13.10.2018
Belçika'daki 'Temiz Eller' operasyonuna eski Fenerbahçeli Mateja Kezman'ın da adı karıştı. Sırp yıldızın, operasyon kapsamında tutuklanan Dejan Veljkovic ve Uros Jankovic'in bağlı bulunduğu menajerlik şirketinin sahibi olduğu ve 30 milyon euro üzerinde kara para aklamakla suçlandığı belirtildi. Gizli Servis'in Kezman'a ulaşamadığı da ifade edildi.
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