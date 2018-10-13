    13 Ekim 2018, Cumartesi

    FENERBAHÇE

    Giuliano: ''Arabistan'da çok mutluyum''

    Giulianonun Arabistan sevinci
    FENERBAHÇE
    Giriş Tarihi: 13.10.2018

    Sezon başında 'den 11 milyon euro bonservis ücretiyle ekibi Al-Nasr'a olan , yeni takımında çok mutlu olduğunu belirtti.

    Ligi'nde bu ay çıktığı 5 maçta 3 gol ve 1 asist ile mücadele eden ve 'ayın oyuncusu' ödülünü kazanan , kariyeri hakkında konuştu.

    Al-Nasr'ın 'den ettiği Brezilyalı futbolcu, ''Bu kulüpte kendimi çok mutlu hissediyorum. Hedefleri olan bir kulüp. Ailem, Riyad'da yaşamaktan dolayı mutlu. İç sahada oynadığımız maçlarda taraftarlar stadı dolduruyor. Arap stadyumlarını ilk gördüğüm an çok hoşuma gitti.'' sözlerini kullandı.

    Öte yandan Giuliano'nun takımı Al-Nassr, E-Spor takımı kurarak Suudi Arabistan'da E-Spor'a ilk giren takım oldu. (Sporx)

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