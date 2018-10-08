    08 Ekim 2018, Pazartesi

    FENERBAHÇE

    İşte ıslıklanan Frey'in istatistikleri

    İşte ıslıklanan Freyin istatistikleri
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 08.10.2018 Giriş Tarihi: 08.10.2018

    karşısına çift fovetle çıkan 'de Frey oyundan alınırken sarı lacivertli taraftarlardan tepki topladı.

    Spartak Trvana karşısında takımını 3-5-2 dizilişiyle sahaya çıkartan Cocu, Medipol önünde kadroyu bozmamasına rağmen sistemini değiştirdi.

    Kalede 'e şans veren Cocu, savunma dörtlüsünü , , Roman Neustaedter ve 'dan oluşturdu.

    Orta sahanın göbeğinde Diego Reyes ile Jailson, sağ açıkta Andre Ayew, sol açıkta ise Eljif Elmas görev aldı.

    'de ileri uçta ise Michael Frey ile İslam Slimani çift santrfor olarak görev yaptı. Ancak Frey ve Slimani galibiyeti getirecek golleri bir türlü atamadı. Frey yerini 59. dakikada Benzia'ya bıraktı.

    Frey oyundan çıkarken sarı lacivertli taraftarlar tarafından yoğun bir şekilde ıslıklandı.

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    Süre: 59 dakika

    Topla buluşma: 31

    Top kaybı: 13

    Rakip ceza sahasında topla buluşma: 5

    Şut: 0

    Şut pası: 1

    Pas isabet oranı: % 67

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