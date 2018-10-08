İşte ıslıklanan Freyin istatistikleri

İşte ıslıklanan Frey'in istatistikleri
Başakşehir karşısına çift fovetle çıkan Fenerbahçe'de Frey oyundan alınırken sarı lacivertli taraftarlardan tepki topladı.
Spartak Trvana karşısında takımını 3-5-2 dizilişiyle sahaya çıkartan Cocu, Medipol Başakşehir önünde kadroyu bozmamasına rağmen sistemini değiştirdi.
Kalede Harun Tekin'e şans veren Cocu, savunma dörtlüsünü Mauricio Isla, Martin Skrtel, Roman Neustaedter ve Hasan Ali Kaldırım'dan oluşturdu.
Orta sahanın göbeğinde Diego Reyes ile Jailson, sağ açıkta Andre Ayew, sol açıkta ise Eljif Elmas görev aldı.
Fenerbahçe'de ileri uçta ise Michael Frey ile İslam Slimani çift santrfor olarak görev yaptı. Ancak Frey ve Slimani galibiyeti getirecek golleri bir türlü atamadı. Frey yerini 59. dakikada Benzia'ya bıraktı.
Frey oyundan çıkarken sarı lacivertli taraftarlar tarafından yoğun bir şekilde ıslıklandı.
Peki Frey, Başakşehir maçında ne yaptı? İşte İsviçreli oyuncunun Başakşehir maçındaki istatistikleri...
Süre: 59 dakika
Topla buluşma: 31
Top kaybı: 13
Rakip ceza sahasında topla buluşma: 5
Şut: 0
Şut pası: 1
Pas isabet oranı: % 67
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