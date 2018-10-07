    07 Ekim 2018, Pazar

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe son yılların ''en kötüsü'' oldu

    Fenerbahçe son yılların en kötüsü oldu
    FENERBAHÇE
    Giriş Tarihi: 07.10.2018

    yönetimindeki , 8. hafta performanslarına bakıldığında son dönemin en düşük puanlı dönemini geçiriyor.

    , Spor Toto 'in 8. haftasında 'le 0-0 berabere kalarak puan kayıplarını sürdürdü.

    Fenerbahçe, Süper Lig'de 'de oynadığı son 3 maçı da kazanamadı.

    İlk hafta 'u seyircisi önünde yenen Fenerbahçe, daha sonra Ülker Stadı'nda 'a yenilip, ve Medipol Başakşehir'le berabere kaldı.

    önderliğindeki Fenerbahçe, 8. hafta performanslarına bakıldığında da son dönemin en düşük puanlı dönemini geçiriyor. Fenerbahçe, 2006/2007'den bu yana ilk kez 10 puanın altında kaldı.

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