07 Ekim 2018, Pazar
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Fenerbahçe son yılların ''en kötüsü'' oldu
Giriş Tarihi: 07.10.2018
Phillip Cocu yönetimindeki Fenerbahçe, 8. hafta performanslarına bakıldığında son dönemin en düşük puanlı dönemini geçiriyor.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Medipol Başakşehir'le 0-0 berabere kalarak puan kayıplarını sürdürdü.
Fenerbahçe, Süper Lig'de Kadıköy'de oynadığı son 3 maçı da kazanamadı.
İlk hafta Bursaspor'u seyircisi önünde yenen Fenerbahçe, daha sonra Ülker Stadı'nda Kayserispor'a yenilip, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'le berabere kaldı.
Phillip Cocu önderliğindeki Fenerbahçe, 8. hafta performanslarına bakıldığında da son dönemin en düşük puanlı dönemini geçiriyor. Fenerbahçe, 2006/2007'den bu yana ilk kez 10 puanın altında kaldı.
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