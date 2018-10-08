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Herkes yıkıldı, Valbuena güldü
Güncelleme Tarihi: 08.10.2018 Giriş Tarihi: 07.10.2018
Golsüz beraberlikle tamamlanan Fenerbahçe - Başakşehir mücadelesinden bir kare taraftardan tepki topladı.
İyi oynadığı Başakşehir maçında 1 puanla yetinen Fenerbahçe'de ilginç bir kare objektiflere takıldı. Karşılaşmayı bitiren düdük çaldığı anda sarı-lacivertli ekibin kulübesindeki herkes büyük bir üzüntü yaşadı, ama bir ismin keyfi yerindeydi. Dün forma şansı bulamayan Fransız futbolcu Valbuena, gülerek sahaya bakıyordu. Bu görüntü sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarların büyük tepkisini çekti. (Sabah)
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