    08 Ekim 2018, Pazartesi

    FENERBAHÇE

    Herkes yıkıldı, Valbuena güldü

    Herkes yıkıldı, Valbuena güldü
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 08.10.2018 Giriş Tarihi: 07.10.2018

    Golsüz beraberlikle tamamlanan - mücadelesinden bir kare taraftardan tepki topladı.

    İyi oynadığı maçında 1 puanla yetinen 'de ilginç bir kare objektiflere takıldı. Karşılaşmayı bitiren düdük çaldığı anda sarı-lacivertli ekibin kulübesindeki herkes büyük bir üzüntü yaşadı, ama bir ismin keyfi yerindeydi. Dün forma şansı bulamayan Fransız futbolcu Valbuena, gülerek sahaya bakıyordu. Bu görüntü sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarların büyük tepkisini çekti. (Sabah)
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