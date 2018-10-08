    08 Ekim 2018, Pazartesi

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı

    F.Bahçe, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 08.10.2018 Giriş Tarihi: 08.10.2018

    'in 9'uncu haftasında 20 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Demir Grup ile karşılaşacak olan , bu maçın hazırlıklarına öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

    'nde teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 11.30'da başladı. Sarı-lacivertli ekipte milli takım maçlarına giden Idris Carlos Kameni, Marti Skrtel, Islam Slimani, Roman Neustadter, Eljif Elmas, Ferdi Kadıoğlu, , Barış Alıcı, Berke Özer, , Şener Özbayraklı, Isla Mauricio, Yassine Benzia, Diego Antonio Reyes Rosales'nin yer almadığı idmanda oyuncular iki gruba ayrıldılar.

    karşısında ilk 11'de forma giyen sarı-lacivertli futbolcular antrenmanı rejenarasyon çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncular ise çeşitli parkurlarda oluşan dayanıklılık çalışmasının ardından dar alanda pas organizasyonları ve yine dar alanda yaptıkları hücum ve defans organizasyonları ile antrenmanı tamamladı.

    , hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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