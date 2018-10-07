    07 Ekim 2018, Pazar

    FENERBAHÇE

    Ali Koç'tan flaş 'kadro dışı' açıklaması

    Ali Koçtan flaş kadro dışı açıklaması
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 07.10.2018 Giriş Tarihi: 07.10.2018

    Kulübü Başkanı , 3 futbolcunun bırakılmasının ardından kulüp televizyonuna çarpıcı açıklamalarda bulundu.

    İşte 'un açıklamalarından satır başları:

    "Üç teknik adam ile yollarımızı ayırdık, bunun çok ciddi sebepleri vardır. Açıkladığımız zaman hepimiz üzüleceğiz, öfkeleneceğiz."

    VOLKAN'IN KADRO DIŞI KALMASI YÖNETİM KURULU KARARIDIR

    ", 15 yıldır 'ye hizmet eden, bunun büyük bölümünde kaptanlık yapan ve Fenerbahçeliliği hiçbir zaman tartışılmayacak, efsane futbolcularımızdan biridir. Tarihe de öyle geçecektir. Volkan Demirel hayatımda ailece evine gittiğim ilk ve tek oyuncudur. Camiamıza yeni katılmış TD ve SD'nin Volkan gibi birini bırakmak için beni ikna edemez. Bu Yönetim Kurulu kararıdır. Ben bu kararı aldıysam, ciddi sebepleri vardır. Almak zorunda olduğum bir karardı, bilinsin isterim"

    BUNDAN SONRAKİ SÜREÇ VOLKAN'IN TAVIRLARINA BAĞLI

    "Bundan sonraki süreç Volkan'ın hal ve tavırlarına, hatta düşünüyorsa özür dilemesine bağlıdır. En büyük umudum çok sevdiğim Volkan'ın kendi kariyerine yakışır şekilde devam etmesi ve zamanı gelince hak ettiği şekilde sonuçlandırmasıdır. Vefanın ne demek olduğunu gayet iyi bilirim ama en büyük vefayı da Fenerbahçe hak eder."

    Fenerbahçe'den Kocaman'ın ekibine tasfiye!

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