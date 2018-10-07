    07 Ekim 2018, Pazar

    FENERBAHÇE

    Mehmet Topal’a 500. maç ödülü

    Mehmet Topal’a 500. maç ödülü
    FENERBAHÇE
    Giriş Tarihi: 07.10.2018

    Fenerbahçeli futbolcu ’a 500. maçıyla alakalı forma hediye edildi.

    'in 8. haftasında Fenerbahçe'nin evinde ile karşılaştığı maç öncesinde 'a 500. maç forması hediye edildi. Topal'a 500. maç formasını Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki verirken, Mehmet Topal bu maçta yedekler arasında yer aldı. Topal bu maçta forma giyerse 500. maçına imza atacak.
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