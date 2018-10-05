Fenerbahçe yönetimi teknik heyetten 3 isimle yollarını ayırarak Aykut Kocaman'ın ekibini tasfiye etti.

Fenerbahçe yönetimi, sezon başında Aykut Kocaman ile yollarını ayırarak Cocu'yu takımın başına getirmişti. Aykut Kocaman'ın ayrıldığı dönemde yardımcıları kulüpten ayrılmamış, Cocu ile çalışmaya devam etmişlerdi. Ancak Fenerbahçe futbol takımının aldığı başarısız sonuçlar değişimi gündeme getirmiş ve Başkan Ali Koç geçtiğimiz günlerde, "Şunu çok açıklıkla söylemek isterim ki, değişime direnç gösteren ve eski düzenin devamını isteyen bir zihniyet, mevcudiyetini halen korumakta ve bir şekilde başarıya inanmamaktadır. Kabul edemeyeceğimiz bu sorunu ivedilikle gidermek için muhtelif tedbirleri önümüzdeki günlerde alacağız" ifadelerini kullanmıştı. Bu ifadelerin ardından Aykut Kocaman döneminden beri görev yapan Turgay Altay, Murat Öztürk ve Alper Aşçı ile yollar ayrıldı.