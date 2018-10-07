Fenerbahçeden Ünal Karamanın annesi için başsağlığı mesajı

Fenerbahçe Kulübü, Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman'ın vefat eden annesi Şefika Karaman için başsağlığı mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan mesajda, "Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman'ın annesi Şefika Karaman'ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrendik. Merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.