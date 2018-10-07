    07 Ekim 2018, Pazar

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe'den Ünal Karaman'ın annesi için başsağlığı mesajı

    Fenerbahçeden Ünal Karamanın annesi için başsağlığı mesajı
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 07.10.2018 Giriş Tarihi: 07.10.2018

    Kulübü, Trabzonspor Teknik Direktörü 'ın vefat eden annesi için başsağlığı mesajı yayımladı.

    Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan mesajda, "Trabzonspor Teknik Direktörü 'ın annesi 'ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrendik. Merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.


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