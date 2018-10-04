    04 Ekim 2018, Perşembe

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçeli taraftarlardan takıma protesto

    F.Bahçeli taraftarlardan takıma ıslıklı protesto
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 04.10.2018 Giriş Tarihi: 04.10.2018

    'nin ile oynadığı mücadelenin ilk 45 dakikasında gol sesi çıkmadı. Sarı-lacivertli taraftarlar ilk yarının son düdüğünün ardından soyunma odasına giden takımlarını ıslıklı etti

    'nde ile arasındaki karşılaşmada sarı laciverli taraftarların tepkisi dikkat çekti.

    Cocu yönetiminde lig tarihinin en kötü başlangıcını yapan ve UEFA Avrupa Ligi ilk maçında 'e 4-1 mağlup olan Fenerbahçe'de taraftarlar ilk yarının bitimenden sonra oyuncuları ıslıklarıyla etti.

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