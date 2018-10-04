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Fenerbahçeli taraftarlardan takıma protesto
Güncelleme Tarihi: 04.10.2018 Giriş Tarihi: 04.10.2018
Fenerbahçe'nin Spartak Trnava ile oynadığı mücadelenin ilk 45 dakikasında gol sesi çıkmadı. Sarı-lacivertli taraftarlar ilk yarının son düdüğünün ardından soyunma odasına giden takımlarını ıslıklı protesto etti
UEFA Avrupa Ligi 'nde Fenerbahçe ile Spartak Trnava arasındaki karşılaşmada sarı laciverli taraftarların tepkisi dikkat çekti.
Cocu yönetiminde lig tarihinin en kötü başlangıcını yapan ve UEFA Avrupa Ligi ilk maçında Dinamo Zagreb'e 4-1 mağlup olan Fenerbahçe'de taraftarlar ilk yarının bitimenden sonra oyuncuları ıslıklarıyla protesto etti.
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