    04 Ekim 2018, Perşembe

    FENERBAHÇE

    Ülker Stadyumu'nda tribünler boş kaldı

    Ülker Stadyumunda tribünler boş kaldı
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 04.10.2018 Giriş Tarihi: 04.10.2018

    UEFA Avrupa Ligi D Grubu 2'nci maçında , Slovakya ekibi ı konuk etti. Ülker Stadyumu'nda saat 19.55'te başlayan maçta Almanya Futbol Federasyonu'ndan Tobias Welz düdük çaldı.

    Teknik Direktörü Phillip Cocu, ligde oynanan Çaykur Rizespor maçının 11'ine göre 4 değişiklik yaptı. Cocu, Spartak Trnava maçında Isla, Frey, Skrtel ve Eljif'e ilk 11'de forma verirken; Şener Özbayraklı, Mehmet Topal, Aatif ve Benzia yedek soyundu.

    SKRTEL İLK 11'DE GÖREV ALDI

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, sakatlığı sona eren Martin Skrtel'e ilk 11'de görev verdi.

    Sarı lacivertli ekipte, Beşiktaş ve Çaykur Rizespor ile oynanan lig maçlarında forma giyemeyen Martin Skrtel, hafta içi yapılan idmanlarda takımla çalışmalara katıldı. Sakatlığı sona eren Skrtel, Spartak Trnava mücadelesinde ilk 11'de görev aldı.

    İSMAİL DEVRİM'İN ÇOCUKLARI TRİBÜNDE

    Kocaeli'nde intihar eden İsmail Devrim'in çocukları Spartak Trnava maçını tribünden izledi.

    Fenerbahçeli İş Adamları Vakfı'nın (FBİAD) davetlisi olarak Ülker Stadyumu'na gelen İsmail Devrim'in çocukları Rıdvan ve Yılmaz, karşılaşmayı tribünden takip etti.

    TRİBÜNLER DOLMADI

    Fenerbahçe ile Spartak Trnava arasında oynanan maçta tribünler dolmadı. Ülker Stadyumu'ndaki mücadele, ligde alınan kötü sonuçlar ve karşılaşmanın hafta içinde denk gelmesi sebebiyle büyük ölçüde boş kaldı. Öte yandan ı desteklemeye yaklaşık 100 kadar taraftar geldi.

    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FENERBAHÇE HABERLERİ
    Ümit Özattan Fenerbahçe açıklaması! Teknik direktör olmak... Ümit Özat'tan Fenerbahçe açıklaması! "Teknik direktör olmak..."
    Cocuya haksızlık yapıldığını düşünüyorum "Cocu'ya haksızlık yapıldığını düşünüyorum"
    Fenerbahçe taraftarından, Phillip Cocu’nun Trnava maçı 11’ine büyük tepki! Fenerbahçe taraftarından, Phillip Cocu’nun Trnava maçı 11’ine büyük tepki!
    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör