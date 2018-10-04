Fenerbahçe taraftarları, oyunu geciktirdiği gerekçesiyle Andre Ayew'e ıslıkla tepki gösterdi.

Fenerbahçe'de kötü sonuçlar sonrasında kritik bir hal alan Spartak Trnava maçında taraftarlar da tepkiye erken başladı.



Fenerbahçe taraftarları, karşılaşmanın 33. dakikasında oyunu geciktirdiği gerekçesiyle Andre Ayew'e ıslıkla tepki gösterdi.



Ganalı oyuncunun, orta sahada topu aldıktan sonra önünde bir boşluk ve sağda boş arkadaşı olmasına rağmen yavaş davranması tepki topladı.



Tribündeki bazı taraftarlar ise, Ayew'in ıslıklanmasına karşı çıktı.