04 Ekim 2018, Perşembe
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Fenerbahçe'de kötü sonuçlar sonrasında kritik bir hal alan Spartak Trnava maçında taraftarlar da tepkiye erken başladı.
Fenerbahçe taraftarından Ayew'e tepki
Güncelleme Tarihi: 04.10.2018 Giriş Tarihi: 04.10.2018
Fenerbahçe taraftarları, oyunu geciktirdiği gerekçesiyle Andre Ayew'e ıslıkla tepki gösterdi.
Fenerbahçe'de kötü sonuçlar sonrasında kritik bir hal alan Spartak Trnava maçında taraftarlar da tepkiye erken başladı.
Fenerbahçe taraftarları, karşılaşmanın 33. dakikasında oyunu geciktirdiği gerekçesiyle Andre Ayew'e ıslıkla tepki gösterdi.
Ganalı oyuncunun, orta sahada topu aldıktan sonra önünde bir boşluk ve sağda boş arkadaşı olmasına rağmen yavaş davranması tepki topladı.
Tribündeki bazı taraftarlar ise, Ayew'in ıslıklanmasına karşı çıktı.
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