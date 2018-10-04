    04 Ekim 2018, Perşembe

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe taraftarından Ayew'e tepki

    Kadıköyde Ayewe şok!
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 04.10.2018 Giriş Tarihi: 04.10.2018

    taraftarları, oyunu geciktirdiği gerekçesiyle 'e ıslıkla tepki gösterdi.

    'de kötü sonuçlar sonrasında kritik bir hal alan Spartak Trnava maçında taraftarlar da tepkiye erken başladı.

    Fenerbahçe taraftarları, karşılaşmanın 33. dakikasında oyunu geciktirdiği gerekçesiyle 'e ıslıkla tepki gösterdi.

    Ganalı oyuncunun, orta sahada topu aldıktan sonra önünde bir boşluk ve sağda boş arkadaşı olmasına rağmen yavaş davranması tepki topladı.

    Tribündeki bazı taraftarlar ise, Ayew'in ıslıklanmasına karşı çıktı.

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