    03 Ekim 2018, Çarşamba

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe Avrupa'da 224. randevuda

    Fenerbahçe Avrupada 224. randevuda
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 03.10.2018 Giriş Tarihi: 03.10.2018

    D Grubu ikinci maçında yarın Slovakya'nın takımıyla karşılaşacak , Avrupa'da 224. maçına çıkacak.

    organizasyonlarına bu sezon Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundan katılan sarı-lacivertliler, Portekiz'in takımına elenerek yoluna UEFA 'nde devam etti.

    Benfica'ya elendikten sonra UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalan sarı-lacivertliler, bu kulvarda şimdiye dek 55 maça çıktı.

    Avrupa arenasında 224. maçını 'ya karşı yapacak , daha önce oynadığı 223 karşılaşmada 81 galibiyet ve 46 beraberlik alırken, 96 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. Bu maçlarda rakip filelere 276 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde ise 332 gol gördü.

    Fenerbahçe'nin Avrupa'da oynadığı 223 maçta aldığı sonuçların tablosu şöyle:

    Organizasyon

    		OGBMAY
    UEFA Kupası541810267291
    UEFA Avrupa Ligi552815127453
    Şampiyon Kulüpler Kupası3394203070
    UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme321210104737
    UEFA Şampiyonlar Ligi40116234270
    Avrupa Kupa Galipleri Kupası93151111
    TOPLAM223814696276332

    UEFA AVRUPA LİGİ'NDE 56. MAÇ

    Fenerbahçe, organizasyonun adının UEFA Kupası'ndan UEFA Avrupa Ligi'ne çevrilmesi sonrası bu kulvada yarın 56. maçına çıkacak.

    UEFA Avrupa Ligi'nde daha önce 55 karşılaşma oynayan sarı-lacivertliler, 28 galibiyet, 15 beraberlik, 12 yenildi aldı. Fenerbahçe, rakip filelere 74 gol bırakırken, kalesinde 53 gole engel olamadı.

    EN BÜYÜK BAŞARI YARI FİNAL

    Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde bugüne dek en büyük başarısını yarı final oynayarak elde etti.

    Sarı-lacivertliler, 2012-2013 sezonunda teknik direktör yönetiminde UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda yer alırken, Fransa'dan Olympique Marsilya, Almanya'dan ve Kıbrıs Rum Kesimi'nden AEL Limasol'un bulunduğu grubu 13 puan toplayarak lider tamamladı.

    Fenerbahçe, son 32 turunda Belarus'un BATE Borisov, son 16 turunda Çekya'nın ekiplerini saf dışı bıraktı. Çeyrek finalde İtalya'nın Lazio takımını da geçmeyi başaran sarı-lacivertliler, yarı finale yükselme başarısı gösterirken, bu turda ise Portekiz'in Benfica takımına elenmekten kurtulamadı.

    SON UEFA GRUBUNDAN LİDER ÇIKTI

    Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin grup müsabakalarında son yıllarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çekiyor.

    Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde yarı final oynadığı 2012-2013 sezonunda grubunu lider tamamlayan Fenerbahçe, 2015-2016 sezonunda ise grubundan ikinci sırada çıkmayı başardı.

    Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi gruplarına son katıldığı 2016-2017 sezonunda da İngiltere'nin ekibini geride bırakıp, lider olarak adını bir üst tura yazdırdı.

    Fenerbahçe, geçen sezon ise UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Makedonya'nın Vardar ekibine elenerek, taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatmıştı.

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