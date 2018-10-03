Kaptan Volkan ilk 11’e dönüyor

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Rize'ye farklı kaybedilmesi sonrası kaleci Harun da eleştirilerden nasibini alırken, Trnava karşılaşmasında Volkan'ın yeniden kaleyi devralacağı kaydedildi. Cocu'nun, hem taraftarla arasının daha iyi olması hem de tecrübesi nedeniyle Volkan'ı tekrar kaleye alacağı bildirildi.Advocaat,döneminde Hollandalı hocanın yardımcılığını yapan Mario Been de kaptana destek verdi. Been, "Volkan sahada takımı bir arada tutuyor. 11 yıldır kulüpte ve yedek bekletilecek bir kaleci değil. Ben olsam mutlaka onu oynatırdım" ifadesini kullandı.