    03 Ekim 2018, Çarşamba

    FENERBAHÇE

    Kaptan Volkan ilk 11’e dönüyor

    Kaptan Volkan ilk 11’e dönüyor
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 03.10.2018 Giriş Tarihi: 03.10.2018

    Rize'ye farklı kaybedilmesi sonrası kaleci Harun da eleştirilerden nasibini alırken, Trnava karşılaşmasında Volkan'ın yeniden kaleyi devralacağı kaydedildi. Cocu'nun, hem taraftarla arasının daha iyi olması hem de tecrübesi nedeniyle Volkan'ı tekrar kaleye alacağı bildirildi.

    BEEN: O YEDEK KALACAK BİRİ DEĞİL
    Advocaat, döneminde Hollandalı hocanın yardımcılığını yapan Mario Been de kaptana destek verdi. Been, "Volkan sahada takımı bir arada tutuyor. 11 yıldır kulüpte ve yedek bekletilecek bir kaleci değil. Ben olsam mutlaka onu oynatırdım" ifadesini kullandı.
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