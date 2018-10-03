03 Ekim 2018, Çarşamba
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BEEN: O YEDEK KALACAK BİRİ DEĞİL
Advocaat, döneminde Hollandalı hocanın yardımcılığını yapan Mario Been de kaptana destek verdi. Been, "Volkan sahada takımı bir arada tutuyor. 11 yıldır kulüpte ve yedek bekletilecek bir kaleci değil. Ben olsam mutlaka onu oynatırdım" ifadesini kullandı.
Kaptan Volkan ilk 11’e dönüyor
Güncelleme Tarihi: 03.10.2018 Giriş Tarihi: 03.10.2018
Rize'ye farklı kaybedilmesi sonrası kaleci Harun da eleştirilerden nasibini alırken, Trnava karşılaşmasında Volkan'ın yeniden kaleyi devralacağı kaydedildi. Cocu'nun, hem taraftarla arasının daha iyi olması hem de tecrübesi nedeniyle Volkan'ı tekrar kaleye alacağı bildirildi.
BEEN: O YEDEK KALACAK BİRİ DEĞİL
Advocaat, döneminde Hollandalı hocanın yardımcılığını yapan Mario Been de kaptana destek verdi. Been, "Volkan sahada takımı bir arada tutuyor. 11 yıldır kulüpte ve yedek bekletilecek bir kaleci değil. Ben olsam mutlaka onu oynatırdım" ifadesini kullandı.
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