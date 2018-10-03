03 Ekim 2018, Çarşamba

FENERBAHÇE

Mehmet Topal 500. maçına çıkıyor

Mehmet Topal 500. maçına çıkıyor
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 03.10.2018 Giriş Tarihi: 03.10.2018

'nin milli futbolcusu , profesyonel kariyerinin 500. kulüp maçına çıkmaya hazırlanıyor.

ve A Milli Futbol Takımı'nın kaptanlarından 32 yaşındaki futbolcu, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda yarın takımının Slovakya temsilcisi Spartak Trnava'yla oynayacağı maçta forma giymesi durumunda 5. kez "dalya" diyecek.

Futbola 1999 yılında, bugünkü adı Evkur olan Malatya Belediyespor'da başlayan , profesyonelliğe adımını 2002 senesinde Dardanelspor'da attı. Çanakkale ekibinden 1 milyon avroya Galatasaray'a 2006 yılında olan Mehmet Topal, 2010'da ise () ekibi Valencia'ya 5 milyon avroya geçiş yaptı.

La Liga'da 2 sezon oynayan tecrübeli futbolcu, 7 sezondur formasını giydiği Fenerbahçe'ye 2012'de 4.5 milyon avroya transfer oldu.

Bu 4 takımda bugüne dek 499 resmi maça çıkan Mehmet, kariyenin önemli bir kilometre taşını da geride bırakacak.

MAÇ DAĞILIMI

Mehmet Topal, 'de 267, Avrupa kupalarında 88, 'nda 53, La Liga'da 43, 1. Lig'de 39, TFF 'da 4, 2. Lig'de 3, 'nda ise 2 maça çıktı.

Bu 499 maçta ise takımları adına 32 gole imza atan Mehmet Topal'ın istatistiği şu şekilde:

Organizasyon Maç sayısı Gol
Süper Lig 267 17
Avrupa kupaları 88 5
Türkiye Kupası 53 5
La Liga 43 1
1. Lig 39 4
TFF Süper Kupa 4 -
2. Lig 3 -
İspanya Kral Kupası 2 -
TOPLAM 499 32

FENERBAHÇE'DE 262 MAÇ

Fenerbahçe'nin değişmez isimlerinin başında gelen Mehmet Topal, sarı-lacivertli formayla 262 maça çıktı.

Geride kalan 6 sezonun 5'inde 40 maçın üzerinde forma giyerek istikrarlı bir performans ortaya koydu.

Mehmet, sadece 2013-2014 sezonunda 40 maçın altında kaldı. Fenerbahçe'yle şampiyonluk sevinci yaşadığı tek sezon olan 2013-2014'te Mehmet, takımının sahaya çıktığı 39 maçın 31'inde forma giydi.

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