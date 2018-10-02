    02 Ekim 2018, Salı

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe - Spartak Trnava maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?

    Fenerbahçe - Spartak Trnava maçı hangi kanalda ve saat kaçta?
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 02.10.2018 Giriş Tarihi: 02.10.2018

    'ndeki temsilcimiz , D Grubu'ndaki ikinci maçında Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü 'nde Slovakya temsilcisi 'yı konuk ediyor. Fenerbahçe - Spartak Trnava maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Mücadele ile ilgili tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

    'ndeki temsilcimiz , D Grubu'ndaki ikinci mücadelesinde Slovak ekibi 'yı konuk ediyor. İlk maçında Hırvatistan temsilcisi 'e 4-1 mağlup olarak kötü bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, Spartak Trnava'yı mağlup ederek çıkışa geçmek istiyor. Slovakya temsilcisi, ilk maçında sahasında ağırladığı Belçika temsilcisi Anderlecht'i 1-0 mağlup etti.

    Fenerbahçe - Spartak Trnava maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?

    Fenerbahçe'nin 4 Ekim Perşembe günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükr​ü 'nde konuk edeceği Spartak Trnava karşılaşması saat 19.55'te başlayacak. Mücadelenin yayıncısı ise henüz netleşmedi. Fenerbahçe - Spartak Trnava karşılaşmasının beIN SPORTS 1 ve beIN SPORTS Haber'den canlı yayınlanması bekleniyor.

    Fenerbahçe - Spartak Trnava maçına Alman hakem

    Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda 4 Ekim Perşembe günü sahasında Slovakya temsilcisi Spartak Trnava'yla oynayacağı karşılaşmayı Futbol Federasyonu'ndan yönetecek.

    UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'nda saat 19.55'te başlayacak maçta Alman hakem Tobias Welz düdük çalacak. Welz'in yardımcılıklarını vatandaşları Rafael Foltyn ile Markus Hacker üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise yine Almanya'dan Dominik Schaal yapacak.

    Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu

    Kaleci: , , Erten Ersu

    Defans: Hasan Ali Kaldırım, , Diego Reyes, İsmail Köybaşı, Şener Özbayraklı, Roman Neustaedter, Martin Skrtel, Yiğithan Güveli

    Orta Saha: Mehmet Topal, Alper Potuk, Barış Alıcı, Jailson Marques Siqueira, Yassine Benzia, Aatıf Chahechouhe, Mathie Valbuena, Oğuz Kağan Güçtekin, Elif Elmas

    Forvet: Islam Slimani, Michael Frey, Andre Ayew

    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FENERBAHÇE HABERLERİ
    Ali Koç istifa etmeli "Ali Koç istifa etmeli"
    Fenerbahçe için flaş iddia! Yeni hoca... Fenerbahçe için flaş iddia! Yeni hoca...
    Cocu, Kocamanın gerisinde kaldı Cocu, Kocaman'ın gerisinde kaldı
    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör