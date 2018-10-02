    02 Ekim 2018, Salı

    FUTBOL

    Gheorghe Hagi'den Fenerbahçe sorusuna yanıt

    Hagiden Fenerbahçe sorusuna yanıt
    FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 02.10.2018 Giriş Tarihi: 02.10.2018

    'yı çalıştıran , basın toplantısında gelen sorusuna yanıt verdi.

    Romanya temsilcisi 'yı çalıştıran , bir basın mensubunun ile ilgili sorduğu soruyu yanıtladı.

    Fenerbahçe'de Phillip Cocu'nun tartışıldığı ve kendisine bir teklif gelmesi halinde sarı-lacivertli takımın başına geçmek isteyip istemediğinin sorulması üzerine Hagi dikkat çeken bir açıklama yaptı.

    Gheorghe Hagi, konuyla ilgili sorulan soruyu ''Akan kanımı değiştiremem. Gençlik döneminde belki bu tip değişiklikler olabilir ama Fenerbahçe'nin böyle bir ilgisi olursa sadece gönülden teşekkür edebilirim.

    'ye dönmek isterim ama bu 'ın ezeli rakibi olmaz. Türkiye'de başka bir büyük takımı çalıştıramam. O takımlara da her zaman saygı duyuyorum ama hayatım sadece para değil, ben kalbimle yaşıyorum, hareket ediyorum. Kalbimde de Galatasaray var'' yanıtını verdi.

    Hagi, Türkiye'nin ikinci vatanı olduğunu da söylerken ''Türkiye'de kendimi her zaman harika hissettim. Romanya'dan sonra ikinci vatanım'' dedi. (Sporx)

    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FUTBOL HABERLERİ
    EURO 2024ü alan Almanyaya şok protesto EURO 2024'ü alan Almanya'ya şok protesto
    Lazioda çifte imza! 2023e kadar... Lazio'da çifte imza! 2023'e kadar...
    Fiyatı neredeyse bir aylık kira parası! Fiyatı neredeyse bir aylık kira parası!
    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör