Viitorul Constanta'yı çalıştıran Gheorghe Hagi, basın toplantısında gelen Fenerbahçe sorusuna yanıt verdi.

Romanya temsilcisi Viitorul Constanta'yı çalıştıran Gheorghe Hagi, bir basın mensubunun Fenerbahçe ile ilgili sorduğu soruyu yanıtladı.

Fenerbahçe'de Phillip Cocu'nun tartışıldığı ve kendisine bir teklif gelmesi halinde sarı-lacivertli takımın başına geçmek isteyip istemediğinin sorulması üzerine Hagi dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Gheorghe Hagi, konuyla ilgili sorulan soruyu ''Akan kanımı değiştiremem. Gençlik döneminde belki bu tip değişiklikler olabilir ama Fenerbahçe'nin böyle bir ilgisi olursa sadece gönülden teşekkür edebilirim.

Türkiye'ye dönmek isterim ama bu Galatasaray'ın ezeli rakibi olmaz. Türkiye'de başka bir büyük takımı çalıştıramam. O takımlara da her zaman saygı duyuyorum ama hayatım sadece para değil, ben kalbimle yaşıyorum, hareket ediyorum. Kalbimde de Galatasaray var'' yanıtını verdi.

Hagi, Türkiye'nin ikinci vatanı olduğunu da söylerken ''Türkiye'de kendimi her zaman harika hissettim. Romanya'dan sonra ikinci vatanım'' dedi. (Sporx)