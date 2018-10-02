Basketbolda 34. Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini buluyor

Basketbolda 34. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası, yarın başkentte sahibini bulacak.

Ankara Spor Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak maçta, geçen sezon Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe ile PTT Erkekler Türkiye Kupası'nı kazanan Anadolu Efes karşılaşacak.

Ligde üst üste üçüncü kez şampiyon olan Fenerbahçe, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda ise 15. kez mücadele edecek.

Fenerbahçe, geçen sezon Banvit'i mağlup ederek kupayı 7. kez müzesine götürmüştü. Sırp başantrenör Zeljko Obradovic'in çalıştırdığı sarı-lacivertliler, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı art arda üçüncü, toplamda ise 8. kez kazanmayı hedefliyor.

Anadolu Efes ise 10 kezle Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı en fazla kazanan takım unvanını elinde bulunduruyor.

Ergin Ataman yönetimindeki Anadolu Efes, 22. kez boy göstereceği kupada en son 2015 yılında Pınar Karşıyaka'yı yenerek mutlu sona ulaşmıştı.