    02 Ekim 2018, Salı

    BASKETBOL

    Basketbolda 34. Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini buluyor

    Basketbolda 34. Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini buluyor
    BASKETBOL
    Giriş Tarihi: 02.10.2018

    34. Erkekler , yarın başkentte sahibini bulacak.

    Ankara Spor Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak maçta, geçen sezon Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan ile PTT Erkekler 'nı kazanan karşılaşacak.

    Ligde üst üste üçüncü kez şampiyon olan Fenerbahçe, 'nda ise 15. kez mücadele edecek.

    Fenerbahçe, geçen sezon Banvit'i mağlup ederek kupayı 7. kez müzesine götürmüştü. Sırp başantrenör 'in çalıştırdığı sarı-lacivertliler, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı art arda üçüncü, toplamda ise 8. kez kazanmayı hedefliyor.

    Anadolu Efes ise 10 kezle Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı en fazla kazanan takım unvanını elinde bulunduruyor.

    yönetimindeki Anadolu Efes, 22. kez boy göstereceği kupada en son 2015 yılında Pınar Karşıyaka'yı yenerek mutlu sona ulaşmıştı.



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