Skrtel, Avrupa Liginde de zor

F.Bahçe'ye Martin Skrtel’den gelen haberler yine olumsuz...

Sakatlığı sebebiyle son iki haftadır takımını sahada yalnız bırakan Skrtel'den beklenen iyi haber gelmedi.

Slovak savunmacının sakatlığının devam ettiği ve durumunun daha da kötüleşmemesi için Çaykur Rizespor deplasmanıa götürülmediği öğrenildi.



Sarı-lacivertlilerin sağlık heyeti tarafından tedavisine devam edilen Skrtel'in hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde Spartak Trnava ile oynanacak mücadelede de forma giymesi zor görünüyor.