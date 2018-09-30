Skrtel, Avrupa Liginde de zor

30 Eylül 2018, Pazar
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Slovak savunmacının sakatlığının devam ettiği ve durumunun daha da kötüleşmemesi için Çaykur Rizespor deplasmanıa götürülmediği öğrenildi.
Skrtel, Avrupa Ligi'nde de zor...
Güncelleme Tarihi: 30.09.2018 Giriş Tarihi: 30.09.2018
F.Bahçe'ye Martin Skrtel’den gelen haberler yine olumsuz...
Sakatlığı sebebiyle son iki haftadır takımını sahada yalnız bırakan Skrtel'den beklenen iyi haber gelmedi.
Slovak savunmacının sakatlığının devam ettiği ve durumunun daha da kötüleşmemesi için Çaykur Rizespor deplasmanıa götürülmediği öğrenildi.
Sarı-lacivertlilerin sağlık heyeti tarafından tedavisine devam edilen Skrtel'in hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde Spartak Trnava ile oynanacak mücadelede de forma giymesi zor görünüyor.
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