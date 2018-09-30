    30 Eylül 2018, Pazar

    FENERBAHÇE

    Skrtel, Avrupa Ligi'nde de zor...

    Skrtel, Avrupa Liginde de zor
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 30.09.2018 Giriş Tarihi: 30.09.2018

    F.Bahçe'ye ’den gelen haberler yine olumsuz...

    Sakatlığı sebebiyle son iki haftadır takımını sahada yalnız bırakan Skrtel'den beklenen iyi haber gelmedi.

    Slovak savunmacının sakatlığının devam ettiği ve durumunun daha da kötüleşmemesi için deplasmanıa götürülmediği öğrenildi.

    Sarı-lacivertlilerin sağlık heyeti tarafından tedavisine devam edilen Skrtel'in hafta içinde 'nde Spartak Trnava ile oynanacak mücadelede de forma giymesi zor görünüyor.

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