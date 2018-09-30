    30 Eylül 2018, Pazar

    FENERBAHÇE

    Gözler yine Ayew’de

    Gözler yine Ayew’de
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 30.09.2018 Giriş Tarihi: 30.09.2018

    derbi 11’iyle sahada olacak. Son üç maçta 2 gol, 1 asist üreten en büyük koz... ’in yerine yine Reyes sahada

    Fenerbahçe'nin Rizespor önüne maçındaki 11'le çıkması bekleniyor. Sakatlığı süren Skrtel bugün de yok. Stoperde Reyes ile Roman ikilisi olacak. Cocu'nun maçtaki en büyük kozları ise ve Slimani. Son 3 maçta 2 gol, 1 de asist üreten Ayew'in attığı 2 golün ortasını yapan da sol kanattan ataklara destek verecek KANARYA'nın endişesi ise deplasman istatistiği... bu sezon dış sahadaki 3 maçında sadece 1 gol bulabildi. Malatyaspor ve Göztepe deplasmanlarını 1-0 kaybeden sarı-lacivertliler, tek golünü 'u 1-0 yendiği maçta kaydetti.

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