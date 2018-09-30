Gözler yine Ayew’de

Kanarya derbi 11’iyle sahada olacak. Son üç maçta 2 gol, 1 asist üreten Ayew en büyük koz... Skrtel’in yerine yine Reyes sahada

Fenerbahçe'nin Rizespor önüne Beşiktaş maçındaki 11'le çıkması bekleniyor. Sakatlığı süren Skrtel bugün de yok. Stoperde Reyes ile Roman ikilisi olacak. Cocu'nun maçtaki en büyük kozları ise Ayew ve Slimani. Son 3 maçta 2 gol, 1 de asist üreten Ayew'in attığı 2 golün ortasını yapan Hasan Ali Kaldırım da sol kanattan ataklara destek verecek KANARYA'nın endişesi ise deplasman istatistiği... Kanarya bu sezon dış sahadaki 3 maçında sadece 1 gol bulabildi. Malatyaspor ve Göztepe deplasmanlarını 1-0 kaybeden sarı-lacivertliler, tek golünü Konyaspor'u 1-0 yendiği maçta kaydetti.