    21 Eylül 2018, Cuma

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe - Beşiktaş maçı Fırat Aydınus yönetecek

    Dev derbinin hakemi belli oldu!
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 20.09.2018 Giriş Tarihi: 20.09.2018

    'in 6. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu. 24 Eylül Pazartesi günü saat 21.00'de ile arasında oynanacak dev derbiyi yönetecek.

    Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Spor Toto 1. Lig'in 6. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şöyle:

    Yarın

    19.00 Altınordu - Adana Demirspor: Ali Şanaslan

    19.00 Osmanlıspor - Denizlispor: Yiğit Arslan

    22 Eylül Cumartesi

    14.00 Hatayspor - İstanbulspor: Özgüç Türkalp

    14.00 Ümraniyespor - Gençlerbirliği: Caner Ak

    19.30 Tetiş Yapı Elazığspor - Kardemir Karabükspor: Mustafa Aydın

    19.30 Adanaspor - Boluspor: Erkan Özdamar

    Fırat Aydınus'ın ligdeki 11. Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi

    23 Eylül Pazar

    16.30 Eskişehirspor - Gazişehir Gaziantep: Kadir Sağlam

    19.30 Afjet Afyonspor - Balıkesirspor Baltok: Ramazan Keleş

    19.30 Altay - Giresunspor: Sarper Barış Saka

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