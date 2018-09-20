Fenerbahçe - Beşiktaş maçı Fırat Aydınus yönetecek

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu. 24 Eylül Pazartesi günü saat 21.00'de Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak dev derbiyi Fırat Aydınus yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Spor Toto 1. Lig'in 6. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şöyle:

Yarın

19.00 Altınordu - Adana Demirspor: Ali Şanaslan

19.00 Osmanlıspor - Denizlispor: Yiğit Arslan

22 Eylül Cumartesi

14.00 Hatayspor - İstanbulspor: Özgüç Türkalp

14.00 Ümraniyespor - Gençlerbirliği: Caner Ak

19.30 Tetiş Yapı Elazığspor - Kardemir Karabükspor: Mustafa Aydın

19.30 Adanaspor - Boluspor: Erkan Özdamar

23 Eylül Pazar

16.30 Eskişehirspor - Gazişehir Gaziantep: Kadir Sağlam

19.30 Afjet Afyonspor - Balıkesirspor Baltok: Ramazan Keleş

19.30 Altay - Giresunspor: Sarper Barış Saka