Fenerbahçe - Beşiktaş maçı Fırat Aydınus yönetecek
Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu. 24 Eylül Pazartesi günü saat 21.00'de Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak dev derbiyi Fırat Aydınus yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Spor Toto 1. Lig'in 6. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şöyle:
Yarın
19.00 Altınordu - Adana Demirspor: Ali Şanaslan
19.00 Osmanlıspor - Denizlispor: Yiğit Arslan
22 Eylül Cumartesi
14.00 Hatayspor - İstanbulspor: Özgüç Türkalp
14.00 Ümraniyespor - Gençlerbirliği: Caner Ak
19.30 Tetiş Yapı Elazığspor - Kardemir Karabükspor: Mustafa Aydın
19.30 Adanaspor - Boluspor: Erkan Özdamar
23 Eylül Pazar
16.30 Eskişehirspor - Gazişehir Gaziantep: Kadir Sağlam
19.30 Afjet Afyonspor - Balıkesirspor Baltok: Ramazan Keleş
19.30 Altay - Giresunspor: Sarper Barış Saka
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