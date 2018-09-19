    20 Eylül 2018, Perşembe

    BEŞİKTAŞ

    Karius'tan Fenerbahçe sözleri

    Kariustan Fenerbahçe sözleri
    BEŞİKTAŞ
    Giriş Tarihi: 19.09.2018

    'ın yıldız file bekçisi , 'yle oynayacakları derbi öncesi kendine güveniyor...

    Liverpool'dan 'a transfer olan Alman file bekçisi , önümüzdeki Pazartesi günü deplasmanında Türkiye'deki ilk derbi maçına çıkacak.

    Zorlu mücadele öncesi siyah beyazlı ekipte takım arkadaşları Karius'a maçın anlam ve önemini anlatırken yıldız file bekçisinin kendine olan güveni ise tam...

    Karius, Fenerbahçe derbisi öncesi takımına ve kendine olan inancını dile getirirken "İngiltere'de bir sürü derbiye çıktım. Şampiyonlar Ligi'nde de büyük önem taşıyan maçlarda görev yaptım. Ben sadece işime odaklanırım. Fenerbaçe taraftarları bizi baskı altına almaya çalışacak elbette. Ama bu benim ilk kez karşılaşacağım bir durum değil" şeklinde konuştu. (Akşam)

    İşte Ahmet Nur Çebi'nin ayrılık nedeni!

    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BEŞİKTAŞ HABERLERİ
    Konyasporlu futbolcular aşure dağıttı Konyasporlu futbolcular aşure dağıttı
    Geir Bakkeden Beşiktaşa gözdağı! Geir Bakke'den Beşiktaş'a gözdağı!
    Beşiktaşa kötü haber! Yıldız oyuncu Sarpsborg maçında yok! Beşiktaş'a kötü haber! Yıldız oyuncu Sarpsborg maçında yok!
    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör