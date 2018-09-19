Kariustan Fenerbahçe sözleri

Karius'tan Fenerbahçe sözleri
Beşiktaş'ın yıldız file bekçisi Loris Karius, Fenerbahçe'yle oynayacakları derbi öncesi kendine güveniyor...
Liverpool'dan Beşiktaş'a transfer olan Alman file bekçisi Loris Karius, önümüzdeki Pazartesi günü Fenerbahçe deplasmanında Türkiye'deki ilk derbi maçına çıkacak.
Zorlu mücadele öncesi siyah beyazlı ekipte takım arkadaşları Karius'a maçın anlam ve önemini anlatırken yıldız file bekçisinin kendine olan güveni ise tam...
Karius, Fenerbahçe derbisi öncesi takımına ve kendine olan inancını dile getirirken "İngiltere'de bir sürü derbiye çıktım. Şampiyonlar Ligi'nde de büyük önem taşıyan maçlarda görev yaptım. Ben sadece işime odaklanırım. Fenerbaçe taraftarları bizi baskı altına almaya çalışacak elbette. Ama bu benim ilk kez karşılaşacağım bir durum değil" şeklinde konuştu. (Akşam)
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