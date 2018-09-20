    21 Eylül 2018, Cuma

    FENERBAHÇE

    Fırat Aydınus'ın ligdeki 11. Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi

    Fırat Aydınusın ligdeki 11. Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi
    FENERBAHÇE
    Giriş Tarihi: 20.09.2018

    'in 6. haftasında oynanacak - derbisini yönetecek , iki takımın arasında daha önce 11 maçını yönetti. Söz konusu müsabakalarda iki takım 4'er galibiyet aldı.

    'in 6. haftasında Ülker Stadyumu'nda oynanacak - derbisinin hakemi oldu. Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Dördüncü hakem ise Alper Ulusoy olacak. Aydınus, Süper Lig'de daha önce 11 kez Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan müsabakalarında görev aldı. Söz konusu maçlarda sarı-lacivertliler 4 kez sahadan galip ayrılırken, 4 kez de siyah-beyazlılar rakibini mağlup etti. 3 müsabakada ise kazanan taraf çıkmadı.

    Fırat Aydınus, ligde yönettiği 11 derbide 9 kez kırmızı kartını başvurdu. Aydınus'un ligde yönettiği derbilerde en farklı galibiyet ise 21 Aralık 2009 tarihinde oynanan maçta yaşandı ve Beşiktaş evinde Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti.

    En çok kart Fenerbahçe'ye
    Genel istatistiklere bakıldığında Fırat Aydınus, Fenerbahçe'nin 55, Beşiktaş'ın da 36 karşılaşmasında görev aldı. Aydınus yönettiği Fenerbahçe maçlarında sarı-lacivertli ekibin aleyhinde 139 sarı kart, 17 kırmızı de kart gösterirdi. Beşiktaş'a ise 103 sarı kart ve 12 kırmızı kart çıkardı.

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