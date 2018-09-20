    20 Eylül 2018, Perşembe

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe 6'nın peşinde

    Fenerbahçe, Avrupa Ligi gruplarında 5 kez boy gösterdi. Hepsinde de üst tura yükseldi.

    Fenerbahçe 6nın peşinde
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 20.09.2018 Giriş Tarihi: 20.09.2018

    için grup aşaması sorun değil... Sarı-lacivertliler bu kupada 5 kez gruplarda boy gösterdi. Kanarya hepsinde de adını bir üst tura yazdırmayı başardı. Şimdi hedefi 6. kez grup aşamasını geçerek Bakü'deki finale doğru yürümek.

    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FENERBAHÇE HABERLERİ
    Zagreb-F.Bahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak? Zagreb-F.Bahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak?
    Aykut Kocamandan Phillip Cocu yorumu! Aykut Kocaman'dan Phillip Cocu yorumu!
    Elmas, Beşiktaşı gözüne kestirdi! Elmas, Beşiktaş'ı gözüne kestirdi!
    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör