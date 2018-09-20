Fenerbahçe 6nın peşinde

Fenerbahçe için grup aşaması sorun değil... Sarı-lacivertliler bu kupada 5 kez gruplarda boy gösterdi. Kanarya hepsinde de adını bir üst tura yazdırmayı başardı. Şimdi hedefi 6. kez grup aşamasını geçerek Bakü'deki finale doğru yürümek.

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