Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Mücadeleyi sarı-lacivertli ekip 4-1 kazandı ve Galatasaray-Beşiktaş derbisini beklemeye başladı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Souza, 64. dakikada Şener Özbayraklı, 74. dakikada Valbuena ve 90+4. dakikada Janssen kaydetti. Kasımpaşa'nın tek golü ise 52. dakikada Skrtel attı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 63'e yükseltti ve lider Galatasaray ile puanlarını eşitledi. Kasımpaşa ise 40 puanda kaldı.

KARŞILAŞMADAN DAKİKALAR

17. dakikada sağ kanattan Mensah'ın sert ortasına ön direkte iyi yükselen Diagne'nin kafa vuruşunda top üstten dışarı gitti.

18. dakikada karambolde topu ceza yayı solunda önünde bulan Chahechouhe'nun sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

27. dakikada Popov'un sağ kanattan ortasına ön direkte Pavelka'nın kafa vuruşunda top arka direğe paralel dışarı gitti.

31. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Aatıf'ın ara pasıyla sol taraftan ceza sahasına giren Hasan Ali Kaldırım'ın bekletmeden ortasında, altıpasta müsait durumda bulunan De Souza'nın vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.

35. dakikada sağ kanattan rakiplerinden sıyrılarak ilerleyen Alper Potuk'un sert ortasında kale sahasında bulunan Soldado meşin yuvarlağa dokunamadı.

45+1. dakikada ön alanda rakibinden presle topu kapan De Souza, topu Chahechouhe'ya aktardı. Bu oyuncunun ceza yayı içinden sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleciden döndü. Pozisyonun devamında Alper Potuk'un yerden ortasında kaleci Eray'ın ayaklarıyla çeldiği topu savunma uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

52. dakikada Kasımpaşa beraberlik golünü buldu. Trezeguet'in ara pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Pavelka, topu müsait durumda bulunan Mensah'a çıkardı. Bu oyuncunun ıska geçtiği top sol çaprazda İlhan Depe'nin önünde kaldı. İlhan'ın bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak Fenerbahçe savunmasında Skrtel'in ayağından ağlarla buluştu: 1-1.

61. dakikada Şener Özbayraklı'nın sağ kanattan ortasında arka direkte müsait durumda bulunan Soldado'nun kafa vuruşunda, kaleci Eray meşin yuvarlağı kornere çeldi.

64. dakikada Fenerbahçe yeniden öne geçti. Giuliano'nun pasıyla sağ kanatta topla buluşan Şener Özbayraklı'nın ortasında Veigneau'ya çarpan top ceza sahası içinde yeniden Şener'in önünde kaldı. Bu oyuncunun dar açıdan sert vuruşunda top ağlara gitti: 1-2.

74. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanatta topla buluşan Şener Özbayraklı, topu ceza sahasına koşu yapan Giuliano'nun önüne bıraktı. Bu oyuncunun çizgi üzerinden içeriye çevirdiği topa Valbuena'nın altıpas içinden vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-3.

85. dakikada Popov'un sağ taraftan sol ayağıyla ortasında, arka direkte iyi yükselen Diagne'nin kafa vuruşunda kaleci Volkan Demirel topu kornere çeldi.

88. dakikada Mehmet Topal'ın pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Mehmet Ekici'nin yerden sert vuruşunda, kaleci Eray meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

90+4. dakikada Fenerbahçe farkı 3'e yükseltti. Valbuena sağ kanattan taşıdığı topu ceza sahası içinde bulunan Janssen'e çıkardı. Bu oyuncunun kontrol ettikten sonra yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-4.

Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe sahadan 4-1 galip ayrıldı.