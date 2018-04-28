Valbuenanın golüne yoğun itiraz

28 Nisan 2018, Cumartesi
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Valbuena'nın golüne yoğun itiraz
Güncelleme Tarihi: 28.04.2018 Giriş Tarihi: 28.04.2018
Fenerbahçe'nin 74. dakikada Valbuena'yla bulduğu 3. golde Kasımpaşalı futbolcular yardımcı hakeme yoğun itirazda bulundu.
Giuliano'nun çizgiye inerek verdiği pası Valbuena, altıpasın içinden düzgün bir vuruşla gole çevirdi. Giuliano'nun topu dışarı çıktıktan sonra çevirdiğini savunan Kasımpaşalı futbolcular, yardımcı hakem Tarık Ongun'a doğru koştu. Yoğun itirazlarda bulunan Kasımpaşalı futbolcular arasında kaleci Eray Birniçan'a hakem Cüneyt Çakır sarı kart gösterdi.
Öte yandan Valbuena, üst üste ikinci lig maçında da fileleri havalandırdı ve bu sezonki gol sayısını 7'ye çıkardı.
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