Valbuenanın golüne yoğun itiraz

​Fenerbahçe'nin 74. dakikada Valbuena'yla bulduğu 3. golde Kasımpaşalı futbolcular yardımcı hakeme yoğun itirazda bulundu.

Giuliano'nun çizgiye inerek verdiği pası Valbuena, altıpasın içinden düzgün bir vuruşla gole çevirdi. Giuliano'nun topu dışarı çıktıktan sonra çevirdiğini savunan Kasımpaşalı futbolcular, yardımcı hakem Tarık Ongun'a doğru koştu. Yoğun itirazlarda bulunan Kasımpaşalı futbolcular arasında kaleci Eray Birniçan'a hakem Cüneyt Çakır sarı kart gösterdi.

Öte yandan Valbuena, üst üste ikinci lig maçında da fileleri havalandırdı ve bu sezonki gol sayısını 7'ye çıkardı.