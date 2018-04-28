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    28 Nisan 2018, Cumartesi

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçeli Skrtel başından yaralandı

    Skrtel başından yaralandı
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 28.04.2018 Giriş Tarihi: 28.04.2018

    Fenerbahçe'nin Slovak yıldızı Martin Skrtel'in, Kasımpaşa maçında aldığı darbe nedeniyle kafasında açılma meydana geldi.

    Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa deplasmanında boy gösteren Fenerbahçe'de Slovak savunmacı Martin Skrtel'in kafasında yarık meydana geldi.

    Maçın ilk yarısında girdiği kafa topunda rakibiyle çarpışan tecrübeli futbolcu, yapılan müdahalenin ardından oyuna devam etti. İlk 45 dakikanın sona ermesiyle birlikte hızlıca soyunma odasına hareket eden Skrtel'e soyunma odasında da müdahale edildi.

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