;
    28 Nisan 2018, Cumartesi

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe'de deplasman golcüsü Şener Özbayraklı

    Deplasman golcüsü Şener
    FENERBAHÇE
    Giriş Tarihi: 28.04.2018

    Fenerbahçeli futbolcu Şener Özbayraklı, bu sezon attığı 3 golü de dış sahada kaydetti.

    Kasımpaşa karşısında takımının 2. golüne imza atan ve galibiyette önemli rol oynayan Şener, bu sezon Süper Lig'de 2, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 gol attı.

    Şener, ligde ikinci yarıda Kayserispor ve Kasımpaşa'ya, kupada ise Beşiktaş'a deplasmanda gol atma sevinci yaşadı.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FENERBAHÇE HABERLERİ
    Martin Skrtel: Kanı durduramadık Martin Skrtel: Kanı durduramadık
    Janssen 7 ay sonra gol attı Janssen 7 ay sonra gol attı
    Valbuenanın golüne yoğun itiraz Valbuena'nın golüne yoğun itiraz
    BİZE ULAŞIN