28 Nisan 2018, Cumartesi
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Fenerbahçe'de deplasman golcüsü Şener Özbayraklı
Giriş Tarihi: 28.04.2018
Fenerbahçeli futbolcu Şener Özbayraklı, bu sezon attığı 3 golü de dış sahada kaydetti.
Kasımpaşa karşısında takımının 2. golüne imza atan ve galibiyette önemli rol oynayan Şener, bu sezon Süper Lig'de 2, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 gol attı.
Şener, ligde ikinci yarıda Kayserispor ve Kasımpaşa'ya, kupada ise Beşiktaş'a deplasmanda gol atma sevinci yaşadı.
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