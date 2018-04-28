Fenerbahçeli futbolcu Şener Özbayraklı, bu sezon attığı 3 golü de dış sahada kaydetti.

Kasımpaşa karşısında takımının 2. golüne imza atan ve galibiyette önemli rol oynayan Şener, bu sezon Süper Lig'de 2, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 gol attı.

Şener, ligde ikinci yarıda Kayserispor ve Kasımpaşa'ya, kupada ise Beşiktaş'a deplasmanda gol atma sevinci yaşadı.