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    27 Nisan 2018, Cuma

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe Doğuş Final-Four'da!

    Fenerbahçe Doğuş Final-Fourda!
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 26.04.2018 Giriş Tarihi: 26.04.2018

    Play-off serisi dördüncü maçında deplasmanda İspanya'nın Vitoria-Gasteiz takımını 83-92 mağlup ederek seride durumu 3-1'e getirdi. Temsilcimiz bu sonuçla üst üste 4'üncü kez adını Final-Four'a yazdırdı.

    Ayrıntılar birazdan...

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