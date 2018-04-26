Fenerbahçe Doğuş Final-Fourda!

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Fenerbahçe Doğuş Final-Four'da!
Güncelleme Tarihi: 26.04.2018 Giriş Tarihi: 26.04.2018
THY Avrupa Ligi Play-off serisi dördüncü maçında Fenerbahçe Doğuş deplasmanda İspanya'nın Baskonia Vitoria-Gasteiz takımını 83-92 mağlup ederek seride durumu 3-1'e getirdi. Temsilcimiz bu sonuçla üst üste 4'üncü kez adını Final-Four'a yazdırdı.
Ayrıntılar birazdan...
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