Fenerbahçe Doğuş Erkek Basketbol Takımımızın Başantrenörü Zeljko Obradovic, Final Four’a yükselebilmek için tüm sezon boyunca çok sıkı çalıştıklarını söyledi. Final Four’da olmayı hak ettiklerini belirten Obradovic, taraftarlarımıza da desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Baskonia maçının ardından Fenerbahçe TV'ye konuşan Zeljko Obradovic, "Oyuncularımdan dolayı çok mutluyum. Play-off'lara gelebilmek ve Final Four'a yükselebilmek için tüm sezon boyunca çok sıkı çalıştılar. Maçtan önce onlara, bu noktaya onların sayesinde geldiğimizi ve Salı günü oynadığımız maçta yaptıklarını değiştirerek güzel oynamaları gerektiğini söyledim. Çok teşekkür ediyorum onlara. Tüm başarıyı ve alkışı onlar hak ediyor. Hem çok iyi oyuncular hem de çok iyi insanlar. Çok iyi bir takıma karşı oynadık. Tüm pozisyondaki oyuncuları çok iyi oynuyorlar ve bunun en önemli sebeplerinden biri de antrenörleri Pedro Martinez. Play-off'lardan önce herkes Baskonia'nın çok iyi bir takım olduğunu ve Final Four'a gitmeyi hak ettiğini konuşuyordu. Bu sefer biz daha iyi oynadık ve orada olmayı hak ettik. Başkanımız Aziz Yıldırım'a ile sponsorumuz Doğuş ve Ferit Şahenk'e teşekkür ediyorum. Bu takımın oluşmasında çok büyük katkıları var. Onların sayesinde buradayız. Bu çok önemli bir adım. Geçmişte yaptıklarımızı yapmak için şu anda ilk adımı attık. Perde arkasında da teşekkür etmek istediğim çok insan var. Hem kulüp hem ofis çalışanları, hem de antrenörlerim. Senelerdir birlikte sıkı bir şekilde çalıştık. Tabii ki de taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Tüm maçlarımız da yanımızda oldular. Onlara kalbimin en derinlerinden teşekkür ediyorum" dedi.



Final Four 2018'in Belgrad'da düzenlenmesiyle ilgili de konuşan Obradovic, "Kendi ülkemde, kendi şehrimde olması çok güzel. Eminim müthiş bir taraftar desteği olacak. Tüm biletlerin satıldığını biliyorum. Final Four nerde olursa olsun orada yer almak çok güzel bir duygu" ifadelerine değindi.