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    27 Nisan 2018, Cuma

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe tarihinden bilgiler

    Fenerbahçe tarihinden bilgiler
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 27.04.2018 Giriş Tarihi: 27.04.2018

    tarihinden bilgilerde bugün...

    F.Bahçe, 27 Nisan 1923'te oynanan İstanbul Ligi maçında Süleymaniye'yi 10-0 mağlup edip, sezonu gol yemeden şampiyon tamamladı. Dünyada bir ilki başaran Kanarya, 12 maçta 11 galibiyet, 1 beraberlikle 5. defa İstanbul Şampiyonu oldu.

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