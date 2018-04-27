Fenerbahçe tarihinden bilgiler

Fenerbahçe tarihinden bilgilerde bugün...

F.Bahçe, 27 Nisan 1923'te oynanan İstanbul Ligi maçında Süleymaniye'yi 10-0 mağlup edip, sezonu gol yemeden şampiyon tamamladı. Dünyada bir ilki başaran Kanarya, 12 maçta 11 galibiyet, 1 beraberlikle 5. defa İstanbul Şampiyonu oldu.