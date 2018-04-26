Beşiktaş, Kupa maçına çıkmama kararı aldı

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde tatil edilen ve kaldığı yerden oynanması kararı alınan Fenerbahçe maçına çıkmayacağını açıkladı.

Beşiktaş Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe ile yapılan ve yaşanan olaylar nedeniyle tatil edilen, sonrasında ise Türkiye Futbol Federasyonunun kaldığı yerden tekrar oynanmasına karar verdiği derbi maçına çıkmayacağını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Camiamızın ileri gelenleriyle Divan Kurulu İstişare Toplantısı'nda görüş alışverişi yaptıktan sonra gerçekleştirdiğimiz yönetim kurulu toplantısında, hukuka aykırı alınan bu karara tepkimizi göstermek adına, sahip olduğumuz tek çözümü ortaya koyarak, 3 Mayıs Perşembe günü oynanması kararlaştırılan maça çıkmama kararı aldığımızı bildirmek isteriz. Bu kararımızın büyük Beşiktaş taraftarının da sesini duyurması adına en vakur duruş olacağına inancımız sonsuzdur." denildi.

Beşiktaş Kulübü olarak futbol ailesinin aklı selim davranması adına büyük fedakarlıklar yapıldığının vurgulandığı açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Her zaman iyiyi ve güzeli öne çıkarmaya çalışan, futbolun evrensel ilkesi fair play ile hareket eden, her zaman futbolun pozitif yanlarını öne çıkarmaya çalışan, bu konuda tüm dünyadan alkış alan, takdir toplayan ve en önemlisi her şeyin hukuk çerçevesi içinde yönetildiği inancına sahip olan kulübümüz, dün Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından verilen kararı büyük şaşkınlık, üzüntü ve esefle öğrenmiş bulunmaktadır. 115 yıldır hep sahada olduk, hep sahada kazandık, berabere kaldık ya da kaybettik. Masada kaybeden olmayı kabul etmemek için, 3 Mayıs Perşembe günü sahada olmayacağız."

Siyah-beyazlı taraftarların da sağduyulu davranması istenerek, "Beşiktaş ailesi olarak futbolun güzelliklerini yaşamaya ve yaşatmaya devam ederken taraftarımızdan beklentimiz, her zamanki gibi sağduyulu ve duyarlı davranarak Beşiktaş'ımıza hiçbir faydası olmayan bu gerilimin devam etmesine izin vermemesi, takımımızın arka arkaya üçüncü şampiyonluğuna inanması ve takımımızı destekleyip, kenetlenmesidir." ifadeleri kullanıldı.