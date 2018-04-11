11 Nisan 2018, Çarşamba
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Bu işte bir terslik var!
Güncelleme Tarihi: 11.04.2018 Giriş Tarihi: 10.04.2018
Mehmet Ekici’nin “savunma yapmadığı” için Osmanlı maçında ilk 11’de yer almadığı iddia edildi.
Ancak defansif istatistiklere bakıldığında kendi yerine tercih edilen Alper'den maç başına daha fazla top çaldı (1.3-1), fazla top kesti (0.8-0.3), az çalım yedi (0.3-0.5), hücumda daha az top yitirdi (2.2-3).
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FENERBAHÇE HABERLERİ