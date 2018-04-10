Valbuena’yı oyunun sadece tek yönünü oynayıp savunmaya katkı vermediği için ilk 11’in dışında tutan Kocaman, Mehmet Ekici’yi de aynı gerekçeyle kızağa çekti.

Sarı-lacivertli takımda uzun bir sakatlık evresinin ardından 1 Mart'ta Beşiktaş'la oynanan kupa maçında ilk 11'de sahaya çıkan Mehmet Ekici, performansıyla beğeni toplamıştı. Üç gün sonra ligde Akhisar maçında oyunun son bölümünde sahaya sürülen yıldız futbolcu, 26. haftadaki Galatasaray derbisinde ise ilk 11'de sahaya çıkıp, 60 dakika sahada kalmıştı. Teknik direktör Aykut Kocaman, sonrasında Ekici'den bir anda vazgeçti. 28 yaşındaki futbolcu, ligdeki Kayseri ve Osmanlı mücadelelerinde 21 kişilik kadroda olmasına rağmen hiç süre almadı. Herkes bunun nedeni merak ederken, gerçek ortaya çıktı... Koca man'ın, savunmaya yardım etmeyip, oyunu "tek yönlü" oynaması nedeniyle Mehmet Ekici'ye şans vermediği öğrenildi. Yani; Mathieu Valbuena ile aynı gerekçe yüzünden...

KARARA SAYGILIYIM

Mehmet Ekici, Aykut Kocaman'ın kendisini oynatmama kararını saygıyla karşıladığını söyledi. Sarı-lacivertli oyuncu, "Demek ki bende bir eksiklik görüyor ya da benim yerime görev alan takım arkadaşlarımın benden daha hazır olduğunu düşünüyor. Mesajı alıp ve daha çok çalışıp, kadroyu zorlamalıyım. Zaten şu aşamada benim oynayıp oynamamamın da hiçbir önemi yok. Önemli olan Fenerbahçe'nin kazanması ve şampiyonluk" açıklamasını yaptı.

SKORA HİÇ KATKISI YOK

Mehmet Ekici, bu sezon Fenerbahçe'de 3'ü ilk 11'de olmak üzere 6 lig maçında 266 dakika görev aldı, skora hiç katkı yapamadı. Ekici, kupada oynadığı ve ilk 11'de sahaya çıktığı iki karşılaşmada (Adana Demirspor ve Beşiktaş) ise 1 asist yaptı.