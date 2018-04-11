Firmino’dan sonra Giuliano

Giliano, 5 büyük lig baz alındığında Avrupa’nın en golcü Brezilyalı oyuncuları arasında yer alıyor.

PSG'li Neymar 19 golle zirvede yer alırken, Liverpool'lu Firmino ikinci. 13 kez fileleri sarsan Fenerbahçeli Giuliano ise Real Sociedad'lı Jose ile 3. sırada. 12'şer gollü Talisca ve Love peşlerinden gidiyor.