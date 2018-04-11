11 Nisan 2018, Çarşamba
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Firmino’dan sonra Giuliano
Güncelleme Tarihi: 11.04.2018 Giriş Tarihi: 10.04.2018
Giliano, 5 büyük lig baz alındığında Avrupa’nın en golcü Brezilyalı oyuncuları arasında yer alıyor.
PSG'li Neymar 19 golle zirvede yer alırken, Liverpool'lu Firmino ikinci. 13 kez fileleri sarsan Fenerbahçeli Giuliano ise Real Sociedad'lı Jose ile 3. sırada. 12'şer gollü Talisca ve Love peşlerinden gidiyor.
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