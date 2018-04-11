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    11 Nisan 2018, Çarşamba

    FENERBAHÇE

    Firmino’dan sonra Giuliano

    Firmino’dan sonra Giuliano
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 11.04.2018 Giriş Tarihi: 10.04.2018

    Giliano, 5 büyük lig baz alındığında Avrupa’nın en golcü Brezilyalı oyuncuları arasında yer alıyor.

    PSG'li Neymar 19 golle zirvede yer alırken, Liverpool'lu Firmino ikinci. 13 kez fileleri sarsan li ise Real Sociedad'lı Jose ile 3. sırada. 12'şer gollü Talisca ve Love peşlerinden gidiyor.

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