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    11 Nisan 2018, Çarşamba

    FENERBAHÇE

    Alex de Souza: Bursaspor hak etmişti

    Alex de Souza: Bursaspor hak etmişti
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 11.04.2018 Giriş Tarihi: 10.04.2018

    ’nin eski kaptanı Alex, 2010’da son hafta verdikleri şampiyonluk için, “ hak etmişti” yorumunu yaptı

    F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, 2010'da FETÖ'nün operasyonuyla şampiyonluklarının ellerinden alınıp Bursaspor'a verildiğini iddia etmişti. Başkanın arasının bozuk olduğu Alex de Souza ise, 'un şampiyonluğu hak ettiğini söyledi.

    Sarı-lacivertlilerin eski kaptanı yaptığı açıklamada, "Son maçta şampiyonluğu kaybettik gibi gözüküyor ama sezon içindeki maçlarda yaşadığınız kayıplar bizi o duruma getirdi. Bursaspor o sezon çok iyi bir performans gösterdi. Emeğe saygı göstermek lazım" ifadelerini kullandı.

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