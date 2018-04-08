Fenerbahçe, Kadıköyde galibiyeti hatırladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Osmanlıspor'u 2-0 yenerek, taraftarı önünde 2 maç sonra galip geldi.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Osmanlıspor'u 2-0 yenerek, taraftarı önünde 2 maç sonra galip geldi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da net bir fırsat yakalayamadı ve taraflar soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti. İkinci yarıya tempolu başlayan Fenerbahçe, aradığı golü 54. dakikada Martin Skrtel'in kafa vuruşuyla buldu. Roberto Soldado'nun 60. dakikadaki golüyle farkı 2'ye çıkartan sarı-lacivertliler, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Üst üste 2. galibiyetini alan Fenerbahçe, puanını 54'e yükseltti ve şampiyonluk iddiasını sürdürdü.

KADIKÖY'DE 2 MAÇ SONRA KAZANDI

Fenerbahçe, taraftarı önünde 2 maç sonra 3 puan aldı.

Kadıköy'de son 2 maçında Teleset Mobilya Akhisarspor'a 3-2 kaybedip, Galatasaray'la 0-0 berabere kalarak 5 puan yitiren sarı-lacivertliler, Osmanlıspor karşısında taraftarı önündeki galibiyet hasretini de sonlandırdı.

İLK GOLÜ HAKEM MELER, YARDIMCISININ UYARISIYLA VERDİ

Fenerbahçe'nin Skrtel'le 54. dakikada attığı ilk golü, hakem Halil Umut Meler yardımcı hakem Cevdet Kömürcüoğlu'nun uyarısıyla verdi.

Valbuena'nın kullandığı korner atışında topa iyi yükselen Skrtel, düzgün bir kafa vuruşu yaptı. Osmanlıspor kalecisi Zydrunas Karcemarskas topu kontrol etmesine rağmen hakem Halil Umut Meler, yardımcısı Cevdet Kömürcüoğlu'nun uyarısıyla meşin yuvarlağın çizgiyi geçtiğine karar vererek, santrayı gösterdi.

​Osmanlısporlu futbolcular topun çizgiyi geçmediğini savunarak özellikle yardımcı hakem Kömürcüoğlu'na yoğun itirazlarda bulundu.

SKRTEL'DEN 7 AY SONRA GOL

Fenerbahçe'nin Slovak futbolcusu Skrtel, 7 ay sonra gol sevinci yaşadı.

Fenerbahçe'yi 54. dakikada 1-0 öne geçiren tecrübeli stoper, bu karşılaşmadan önce son golünü 9 Eylül 2017'de Medipol Başakşehir'e atmıştı.

Skrtel, bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını ise 3'e çıkarttı.

VALBUENA HAREKETLİLİK GETİRDİ

Fenerbahçe'de ikinci yarıda Mathieu Valbuena'nın oyuna girmesi, sarı-lacivertli takıma hareketlilik getirdi.

İkinci yarının başında Alper Potuk'un yerine oyuna dahil olan Fransız futbolcu, 56. dakikada Skrtel'in gol attığı pozisyonda korneri kullanan kişi olarak skora doğrudan katkıda bulundu.

İlk yarıda pozisyon bulamayan sarı-lacivertliler, ikinci devre de ise birçok gol fırsatı yakaladı ve bunların ikisini değerlendirerek 3 puanı aldı.

Öte yandan sarı-lacivertliler, ilk yarıda kullandığı 6 korner atışında da gole yaklaşamazken, Valbuena'nın topun başına geçtiği ikinci köşe atışı sonucunda golü buldu.

SOLDADO GOLLERİNE DEVAM ETTİ

Fenerbahçe'nin İspanyol futbolcusu Soldado, Osmanlıspor'u da boş geçmedi.

Geçen hafta 5-0 kazandıkları Kayserispor maçında fileleri 2 kez havalandıran Soldado, 60. dakikada takımının 2. golünü kaydetti.

Soldado'nun ligdeki gol sayısı ise 5'e yükseldi. İspanyol futbolcu bu sezon ilk kez Süper Lig'de üst üste 2 maçta gol atma başarısı gösterdi.

Ayrıca, Soldado'nun 66. dakikadaki şık aşırtma vuruşunda da top üst direkten döndü.

İLK YARIDA ISLIK, MAÇ SONU ALKIŞ

Fenerbahçeli taraftarlar, takımlarının ilk yarıda oynadığı futbola ıslıkla tepki verdi.

İlk yarıda net bir pozisyona giremeyen sarı-lacivertli futbolcular, taraftarını da memnun edemedi ve soyunma odasına ıslıklı protestolarla gitti.

Taraftarlar, ikinci yarıdaki futbolu ise alkışladı ve takımını maç sonu tribünlere çağırarak destekledi.

OSMANLISPOR'UN SERİSİ SONA ERDİ

Osmanlıspor'un 5 maçlık yenilmezlik serisi, Fenerbahçe karşısında sona erdi.

Başkent ekibi, bu maça kadar son 5 lig karşılaşmasında 2 galibiyet, 3 beraberlik almıştı. Yenilmezlik serisini Fenerbahçe karşısında bırakan Osmanlıspor, 28 puanla 16. sırada kaldı.