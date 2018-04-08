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    08 Nisan 2018, Pazar

    FENERBAHÇE

    Roberto Soldado, Fenerbahçe’yi sırtlıyor

    Soldado, Fenerbahçe’yi sırtlıyor
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 08.04.2018 Giriş Tarihi: 08.04.2018

    ’nin İspanyol golcüsü Fenerbahçe’yi sırtlamaya devam ediyor.

    'nin sezon başında Villarreal'den transfer ettiği İspanyol golcü takımını sırtlamaya devam ediyor. Başarılı forvet Süper Lig'e oynadığı 20 maçta 5 gol 2 asistlik katkı gösterirken geçtiğimiz hafta oynanan 5-0'lık Kayserispor galibiyetinde 2 gol atıp 1'de asist yapmıştı. 32 yaşındaki futbolcu 28. haftada oynanan Osmanlıspor karşılaşmasında 60. dakikada Giuliano'nun direkten dönen topunda golü atarak takımının galibiyetinde önemli bir rol oynarken 75. dakikada yerini Fernandao'ya bıraktı.

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