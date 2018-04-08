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    08 Nisan 2018, Pazar

    OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ

    Martin Skrtel'in golüne Osmanlıspor'dan tepki

    Skrtelin golüne Osmanlıspordan tepki
    OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ
    Güncelleme Tarihi: 08.04.2018 Giriş Tarihi: 08.04.2018

    Fenerbahçe - Osmanlıspor maçında sarı-lacivertlilerde Skrtel'in attığı gol büyük tartışma yarattı. Topun çizgiyi geçip geçmediği tartışılırken, Osmanlısporlu Musa Çağıran maçtan sonra sitem dolu açıklamalar yaptı

    Osmanlısporlu Musa Çağıran, Fenerbahçe maçında Skrtel'in kafa vuruşunda gol kararı veren Halil Umut Meler'e tepki gösterdi. Çağıran, Ben Halil Hoca'yı tanıyorum. Golden sonra yanına gittim. Hoca, 'Ben görmedim, yan hakem gördü' dedi. Ben golden sonra hemen yan hakeme de baktım, öyle bir tavrı yoktu. Çizgide değildi yan hakem. Oradan nasıl golü verdi merak ediyorum?" dedi.

    Ligde kalmak için büyük çaba sarf ettiklerini belirten Çağıran, "Yardımcı o pozisyonda çizgide değildi, 30 metreden nasıl gördü de golü verdi bilmiyorum. Biz emek veriyoruz, savaşıyoruz ama bir kararla koskoca kulübün kaderiyle oynuyorlar." diye konuştu.

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