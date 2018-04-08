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Eljif Elmas’tan 5 maç sonra 1 dakikalık performans
Güncelleme Tarihi: 08.04.2018 Giriş Tarihi: 08.04.2018
Fenerbahçe’nin genç yıldızı Eljif Elmas 5 maç aradan sonra forma şansı buldu.
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe evinde Osmanlıspor'u 2-0 mağlup ettiği müsabakada Eljif Elmas 5 maç aradan sonra forma şansı buldu. Son olarak Alanyaspor karşısında 1 dakika forma giyen Elmas, Osmanlıspor karşılaşmasında da 90+2. dakikada Giuliano'nun yerine oyuna girerek 1 dakika süre almış oldu.
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