;
    08 Nisan 2018, Pazar

    FENERBAHÇE

    Eljif Elmas’tan 5 maç sonra 1 dakikalık performans

    Eljif Elmas 5 maç sonra
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 08.04.2018 Giriş Tarihi: 08.04.2018

    ’nin genç yıldızı 5 maç aradan sonra forma şansı buldu.

    Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında evinde Osmanlıspor'u 2-0 mağlup ettiği müsabakada 5 maç aradan sonra forma şansı buldu. Son olarak Alanyaspor karşısında 1 dakika forma giyen Elmas, Osmanlıspor karşılaşmasında da 90+2. dakikada Giuliano'nun yerine oyuna girerek 1 dakika süre almış oldu.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FENERBAHÇE HABERLERİ
    Soldado, Fenerbahçe’yi sırtlıyor Soldado, Fenerbahçe’yi sırtlıyor
    Fenerbahçe, Osmanlıspor engelini aştı Fenerbahçe, Osmanlıspor engelini aştı
    İşte F.Bahçe-Osmanlıspor maçından kareler İşte F.Bahçe-Osmanlıspor maçından kareler
    BİZE ULAŞIN