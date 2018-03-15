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    16 Mart 2018, Cuma

    FENERBAHÇE

    Gomis'e çifte kelepçe

    Gomise çifte kelepçe
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 15.03.2018 Giriş Tarihi: 15.03.2018

    , ’ın en tehlikeli ismi Bafetimbi ’e özel önlem hazırlıyor.

    Fransız yıldızı, cumartesi günü Martin Skrtel ile Roman Neustadter birlikte kontrol edecek. Kocaman, Süper Lig'de 25 gol atan için, "Çok güçlü ve atletik bir oyuncu. Boş bırakmaya gelmez. Topla kaleye dönmesine kesinlikle müsade etmeyin" uyarısında bulundu.

    Anahtar orta saha

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