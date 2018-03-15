Gomise çifte kelepçe

Aykut Kocaman, Galatasaray’ın en tehlikeli ismi Bafetimbi Gomis’e özel önlem hazırlıyor.

Fransız yıldızı, cumartesi günü Martin Skrtel ile Roman Neustadter birlikte kontrol edecek. Kocaman, Süper Lig'de 25 gol atan Gomis için, "Çok güçlü ve atletik bir oyuncu. Boş bırakmaya gelmez. Topla kaleye dönmesine kesinlikle müsade etmeyin" uyarısında bulundu.