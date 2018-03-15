Gomise çifte kelepçe

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Gomis'e çifte kelepçe
Güncelleme Tarihi: 15.03.2018 Giriş Tarihi: 15.03.2018
Aykut Kocaman, Galatasaray’ın en tehlikeli ismi Bafetimbi Gomis’e özel önlem hazırlıyor.
Fransız yıldızı, cumartesi günü Martin Skrtel ile Roman Neustadter birlikte kontrol edecek. Kocaman, Süper Lig'de 25 gol atan Gomis için, "Çok güçlü ve atletik bir oyuncu. Boş bırakmaya gelmez. Topla kaleye dönmesine kesinlikle müsade etmeyin" uyarısında bulundu.
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FENERBAHÇE HABERLERİ