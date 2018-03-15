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    17 Mart 2018, Cumartesi

    GALATASARAY

    Hocaların derbisinde kim önde?

    Hocaların derbisinde kim önde?
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 15.03.2018 Giriş Tarihi: 15.03.2018

    İki takım teknik direktörleri daha önce 10 kez karşılaştı.

    Türk futbolunun iki lokomotif kulübü G.Saray ile F.Bahçe, Cumartesi gününe hazırlanıyor. İki takımın hocası ile kariyerleri boyunca daha önce 10 kez karşı karşıya geldiler. Terim'in Kocaman'a karşı 5'e 3'lük üstünlüğü bulunuyor. 2 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.

    4 SENE YENİLMEDİ

    ezeli rakibi 'ye rekabetin başladığı tarihten itibaren tam 4 yıl maç kaybetmedi. Sarı-kırmızılı futbolcular, bu dönemde Kanarya'ya ciddi bir üstünlük kurmayı başardı. Bu dönemde önemli zaferler elde etmeyi bildi.

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