17 Mart 2018, Cumartesi
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Hocaların derbisinde kim önde?
Güncelleme Tarihi: 15.03.2018 Giriş Tarihi: 15.03.2018
İki takım teknik direktörleri daha önce 10 kez karşılaştı.
Türk futbolunun iki lokomotif kulübü G.Saray ile F.Bahçe, Cumartesi gününe hazırlanıyor. İki takımın hocası Fatih Terim ile Aykut Kocaman kariyerleri boyunca daha önce 10 kez karşı karşıya geldiler. Terim'in Kocaman'a karşı 5'e 3'lük üstünlüğü bulunuyor. 2 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.
4 SENE YENİLMEDİ
Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe'ye rekabetin başladığı tarihten itibaren tam 4 yıl maç kaybetmedi. Sarı-kırmızılı futbolcular, bu dönemde Kanarya'ya ciddi bir üstünlük kurmayı başardı. Bu dönemde önemli zaferler elde etmeyi bildi.
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