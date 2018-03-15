16 Mart 2018, Cuma
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U15’ler berabere
Güncelleme Tarihi: 15.03.2018 Giriş Tarihi: 15.03.2018
Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi iki takımın U15 takımları karşı karşıya geldi
Galatasaray'ın Florya'daki sahasında oynanan karşılaşma 1-1 sona erdi. Fenerbahçe'nin golünü Hasan kaydetti. U16 Ligi'nin 21. haftasındaki erteleme maçında Beşiktaş'ı konuk eden Fenerbahçe U16 Takımı da ezeli rakibiyle 2-2 berarebere kaldı.
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