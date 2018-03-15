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    16 Mart 2018, Cuma

    FENERBAHÇE

    U15’ler berabere

    U15’ler berabere
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 15.03.2018 Giriş Tarihi: 15.03.2018

    Cumartesi günü oynanacak - derbisi öncesi iki takımın U15 takımları karşı karşıya geldi

    Galatasaray'ın Florya'daki sahasında oynanan karşılaşma 1-1 sona erdi. Fenerbahçe'nin golünü Hasan kaydetti. U16 Ligi'nin 21. haftasındaki erteleme maçında Beşiktaş'ı konuk eden U16 Takımı da ezeli rakibiyle 2-2 berarebere kaldı.

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