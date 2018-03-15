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    16 Mart 2018, Cuma

    FENERBAHÇE

    Anahtar orta saha

    Anahtar orta saha
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 15.03.2018 Giriş Tarihi: 15.03.2018

    Sarı-lacivertli hoca, Josef ve Topal’ı derbiye özel hazırlıyor. İkili; pres, rakip atakları başlamadan kesme ve pas dağıtımından sorumlu olacak

    Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları sürüyor. 'ın karşısında kilit isimleri Josef de Souza ile Mehmet Topal olacak. 'Orta sahayı alan takımın maçı da alacağını' belirten sarı-lacivertli çalıştırıcı, 2. bölgeyi ele geçirmeyi hedefliyor. Josef ile Topal top rakipteyken yapacakları presle Selçuk ile Belhanda'nın Rodrigues ve Feghouli ile pas bağlantısını kesecek.

    PAS VE MAÇ TAKTİĞİNİ ÇALIŞTILAR

    Galatasaray'ın atakları böylece olgunlaşmadan etkisiz hale getirilecek. Kapılacak toplar ise en hızlı şekilde kanatlara aktarılacak. Sarı-lacivertliler dünkü çalışmada da bu taktiğin provalarını yaptı. Antrenmanda oyuncular ayrıca 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarının yanı sıra hücum varyasyonları gerçekleştirdi.

    "Bu seri hep sürecek"

    BİTİRİM İKİLİ

    'nin orta sahadaki vazgeçilmez ikilisi Josef ile Mehmet Topal, uyumlarıyla da dikkat çekiyor. İstikrarları ve fizik güçleriyle ön plana çıkan iki oyuncu, Galatasaray karşısında Kocaman'ın pres silahları olacak.

    TOPAL VE ISLA DİNLENDİRİLDİ

    Mehmet Topal ve Mauricio Isla dünkü antrenmana katılmadı. Topal'ın kan değerlerinde yorgunluk tespit edildiği, Isla'nın ise önceki gün yapılan idmanda ayağına basıldığı için ağrı hissetmesi nedeniyle dinlendirildiği bildirildi. Durumları ciddi olmayan iki oyuncunun da bugünkü çalışmaya katılmaları bekleniyor.

    FATURASI AĞIR OLUYOR

    Fenerbahçe ile Galatasaray'ın son 8 sezondaki derbilerinde yaşanan olaylar nedeniyle sarı-lacivertli kulüp 1 milyon 566 bin lira, sarı- kırmızılı kulüp 1 milyon 179 bin lira para cezası aldı. Kanarya'ya 7, Aslan'a 3 maç seyircisiz oynama cezası verildi. Fener'de Volkan ile Meireles 8'er maç, Cimbom'da ise Engin Baytar 11 maçla en çok ceza alan oyuncular oldu.

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