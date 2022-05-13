Sezon başında Celta Vigo'nun VavaCars Fatih Karagümrük'e kiraladığı Emre Mor, Türkiye'de gösterdiği performansla adını yeniden Avrupa takımlarının gündemine dahil etmeyi başardı.
Emre mor küllerinden doğdu! Fiorentina ve Atalanta devrede
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük'te bu sezon sergilediği performansla dikkat çeken Emre Mor, transferde gözde oldu. Yıldız futbolcu için İtalyan kulüpleri devreye girdi. Volkan Demirel'in takımın başına geçmesiyle performansını artıran genç futbolcu için Atalanta ve Fiorentina devrede. İşte detaylar...
Özellikle teknik direktörlük görevine Volkan Demirel'in gelmesinin ardından performansında ciddi bir artış yakalayan 24 yaşındaki milli futbolcu, çıktığı 27 maçta 6 gol atıp 4 asist yapmıştı.
Takımın en önemli isimlerinden biri haline gelen Emre Mor için İtalyan basını dikkat çeken bir iddia ortaya attı.