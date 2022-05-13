FENERBAHÇE HABERLERİ - Volkan Demirel: Fenerbahçe ile rakip olacağım için çok heyecanlıyım!
Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe sahasında Fatih Karagümrük'ün konuğu olacak. Zorlu mücadele 15 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda oynanacak. Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel efsanesi olduğu Fenerbahçe'ye karşı ikinci kez rakip olacak. Demirel duygusal karşılaşma öncesinde "Fenerbahçe ile rakip olacağım için çok heyecanlıyım." dedi. Demirel'in Karagümrük'ü sezonun ilk yarısında sarı lacivertlilere karşı 1-1 berabere kalmıştı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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