Beşiktaş ve Trabzonspor'un reddettiği Emre Mor Fatih Karagümrük'e doğru!
Bonservisi Celta Vigo'da bulunan ve menajerler tarafından Beşiktaş'la Trabzonspor'a önerilen Emre Mor'un yeni adresi Fatih Karagmürük olabilir. İşte detaylar... | Son dakika transfer haberleri
İspanya Ligi takımlarından Celta Vigo'da gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratan Emre Mor, Türkiye'ye geri dönüyor.
Emre Mor, kısa bir süre önce 'Artık sadece futbola konsantre olmak ve kendimi yeniden göstermek istiyorum' diyerek takım aradığını açıkladı.
İyi bir takıma gitmek için menajerini değiştiren ve dünyaca ünlü isim Mino Raiola ile anlaşan Emre Mor, yeni takımını Türkiye'de buldu.
İspanyol gazetesi As, Beşiktaş, Trabzonspor ve Adana Demirspor'a önerilen ancak olumsuz yanıt alan 24 yaşındaki Emre Mor'un Fatih Karagümrük ile anlaşmaya vardığını duyurdu. Haberde, kulüplerin de anlaştığı, Fatih Karagümrük'ün Emre Mor'un maaşının yarısını ödeyeceği duyuruldu.
Celta Vigo kulüp tarihinin en pahalı transferi olan Emre Mor'un (13 Milyon Euro), İspanyol ekibiyle olan sözleşmesi bu sezon sonunda sona erecek.
Celta Vigo'nun daha önce Galatasaray ve Olympiakos'a kiraladığı Emre Mor, 2017'den bu yana İspanyol ekibinde toplam 52 maçta görev yaptı. Emre Mor bu maçlarda 2 gol ve 4 asistlik katkı yaptı. Öte yandan Emre Mor geçen sezon 12 maçta toplam 623 dakika süre aldı.
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